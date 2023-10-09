نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي قريب من إقالة رودي جارسيا بعد الهزيمة من فيورنتينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نابولي مهتمة بأداء النادي في الآونة الأخيرة وتقوم بتقييم الخيارات المتاحة في السوق لتعويض رودي جارسيا مدرب الفريق.

نابولي قريب من إقالة رودي جارسيا

وفقًا لتقرير لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن هزيمة نابولي أمام فيورنتينا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا الليلة الماضية أثارت التوترات بين الرئيس أوريليو دي لورينتيس والمدرب رودي جارسيا.

وتولى المدرب الفرنسي مهام التدريب في بارتينوبي هذا الموسم لكنه لم يتمكن من تقديم عروض مقنعة على أرض الملعب من فريقه.

وتعرض نابولي بالفعل لثلاث هزائم في جميع المسابقات هذا الموسم. جاء كل منهم على أرض الوطن. لا تبدو الأمور مشرقة بالنسبة لرودي جارسيا، حيث أصبح النابوليتانيون الآن في وضع محتمل للقتال من أجل الحصول على المركز الرابع، ناهيك عن الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي.

لن يتخذ أوريليو دي لورينتيس أي قرارات متسرعة لكنه يتطلع إلى تحرك محتمل لإيجور تيودور الذي درب مرسيليا آخر مرة الموسم الماضي.