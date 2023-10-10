نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط على مرتضى منصور.. حسين لبيب يعلن عن قرار مُثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك موعد انتخابات مجلس إدارة النادي الأبيض؛ لمعرفة تشكيل المجلس الجديد الذي سيقود النادي في الفترة من 2023 حتى 2027.

تصريحات حسين لبيب

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 20 أكتوبر الجاري بمقر النادي بالمهندسين.

من جانبه يخوض حسين لبيب رئيس الزمالك السابق انتخابات القلعة البيضاء القادمة بقائمة تضم عدد من رجال الأعمال ونجوم الأبيض السابقين.

وقال حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ندوة انتخابية بمقر النادي الأبيض: "مش هيكون في "تلوث سمعي" وميكروفون شغال 4 ساعات وأنت قاعد مع أسرتك في النادي".

ويعد تصريح حسين لبيب إسقاطًا على الأسلوب الذي اتبعه مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق خلال فترة رئاسته للنادي قبل أن يتم عزله من منصبه بحكم قضائي.

وفي سياق آخر، أعلن حسين لبيب المرشح على منصب رئيس الزمالك عقد مؤتمر صحفي لقائمته يوم 10 أكتوبر الجاري لكشف البرنامج الانتخابي وخطة القائمة لعلاج أزمات النادي المالية.

