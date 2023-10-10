نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ضربة مدوية في الأهلي بسبب موديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة قوية بسبب أنتوني موديست لاعب المارد الأحمر خلال الفترة الحالية.

الأهلي في قلق بسبب موديست



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة من القلق بشأن مستوى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بعد ظهوره بمستوى ضعيف منذ وصوله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي كان ينتظر الكثير من موديست، ولكن ما ظهر به اللاعب كان غير متوقع نظرًا لاسمه في الدوري الألماني وأرقامه".

وأضاف أمير هشام: "إدارة النادي لم تستقر على أي قرار بشأن اللاعب، وتم تلبية طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ولكن المؤشرات غير مطمئنة".

