نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة نارية.. موعد مباراة تشيلسي القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج"، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي تشيلسي وآرسنال يوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ويحتل البلوز المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاثة لقاءات وخسارة مثلهما والتعادل في مباراتين، فيما يحتل الجانرز المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعد الفوز في ستة لقاءات والتعادل في مباراتين.

موعد مباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي وآرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة تشيلسي ضد آرسنال يوم السبت 21-10-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.