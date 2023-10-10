نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مافيا ورشاوي وهدايا".. عمر هريدي يهاجم انتخابات الزمالك ويستشهد بكهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر عمر هريدي، أحد المرشحين على منصب رئيس نادي الزمالك في الفترة الحالية، جدلا واسعا بعد هجومه على بعض المنافسين له هذا العام، في ظل ترقب الجمعية العمومية للفارس الأبيض في حسم الانتخابات وبداية حل أزمات الفريق.

- هريدي يهاجم انتخابات الزمالك



وصرح عمر هريدي المرشح على رئاسة نادي الزمالك:" أن هناك مافيا داخل الانتخابات في نادي الزمالك، وأشعر أنها مسرحية هزلية وبعض الأشخاص تتحدث بأنها حصدت المنصب".

وأردف هريدي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "بقول للكابتن أحمد سليمان، من أنت حتى تتفاوض في موضوع أزمة كهربا وغرامته؟".

وتابع عمر هريدي: "المرشح دوره واضح ولا يجوز أن يتحدث بلسان النادي هل هي مسرحية هزلية؟ خاصةً في ظل الارقام الكبيرة التي تم الاربعاء بها وتفوق 200 مليون جنيه".

واختتم: "هناك مافيا الانتخابات حاليًا داخل نادي الزمالك، ويحصل الفرد منهم على 5 ألاف جنيه في اليوم الواحد، والهدايا الانتخابية وصلت للمنازل ويتم دفع الرشاوي".