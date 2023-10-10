نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره برايتون يوم السبت الموافق الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على ملعب "الاتحاد"، معقل السيتيزن، وذلك في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في ستة لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يحتل برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون يوم السبت 21-10-2023، عبر قنواتها المشفرة.