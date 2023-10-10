نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس المصري يعلق على أزمة قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، على أزمة عدم قيد الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور في القائمة.

قال رجب عبد القادر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موقف النادي المصري سليم بخصوص قيد أحمد عيد وأحمد أيمن منصور".

واختتم: "الثنائي أبدى رغبة في الانتقال للنادي المصري، واتحاد الكرة ليه وجهة نظر تانية ولكن النادي المصري له حق كبير هيحصل عليه النادي المصري"

وكان المصري هدد اتحاد الكرة برفع شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إذا لم يتم البت في التحقيق بشأن إيقاف الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد وأنه سيعتمد في شكواه إلى فيفا على أن اتحاد الكرة يتعمد الإضرار بمصلحة الفريق وتعطيل مسيرته.