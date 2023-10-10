نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة هالاند.. الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة النرويج وقبرص في تصفيات أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب النرويجي لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب قبرص يوم الخميس المقبل وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب النرويج ضد نظيره قبرص يوم الخميس القادم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

ويحتل منتخب النرويج المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل منتخب قبرص المركز الأخير دون أي رصيد من النقاط.

ويتوقع أن يكون تشكيل منتخب النرويج ضد نظيره منتخب قبرص في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا كالآتي:-

في حراسة المرمى: آوريان نيلاند.

في خط الدفاع: جوليان ريسون - ليو اوستجارد - ستيفن بيرج - بيرجر ميلينج.

في خط الوسط: باتريك بيرج - فريدريك اورسينس - مارتن اوديجارد.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند - محمد اليونويسي - أليكسندر سولرث.