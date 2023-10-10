نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: كوكا لاعب مفيد لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد نبيل كوكا من العناصر الجيدة وظهر بشكل رائع مع المنتخب الأوليمبي.

وأشاد بما يقدمه هاني العتال المرشح على منصب رئيس الزمالك، في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يقوم بدور كبير في دعم النادي خلال الفترة الحالية، بعيدًا عن فكرة الانتخابات تمامًا، مؤكدًا أن هناك بعض الشخصيات الآخرى التي تدعم النادي وتبرعت لصالح القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أي شخص سيتواجد في المجلس الجديد سيعمل على خدمة نادي الزمالك، والروح جيدة بين المرشحين، وسندعم أي شخص سيكون موجود، وأتمنى اختيار الأصلح والأنسب للمرحلة المقبلة للعودة للمسار الصحيح".

وأضاف: "أحمد نبيل كوكا من العناصر الجيدة وظهر بشكل رائع مع المنتخب الأوليمبي، وفيتوريا كان يركز على عدة لاعبين في المنتخب الأوليمبي منهم ابراهيم عادل وكوكا وحسام عبدالمجيد وانضموا لمنتخب مصر، واللاعب (الأشول) مفيد للمدرب في وسط الملعب جيدًا لأنه يجيد التمرير السليم".

وواصل: "الزمالك دخل في أزمة مع فتوح خلال الإدارة السابقة، وكان من الصعب التجديد له، ولكن مع المجلس الجديد قد تتغير الأمور، هناك 3 لاعبين من ركائز الفريق فتوح وزيزو والونش، يجب الابقاء عليهم ضمن صفوف الفريق".