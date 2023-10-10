نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواجهة المرتقبة.. موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان حول العالم، موعد انطلاق المواجهة المنتظرة والقوية التي ستجمع بين منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مع نظيره المنتخب الهولندي، وذلك في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

حيث يتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، مع كلا من منتخبات هولندا واليونان وأيرلندا وجبل طارق.

موعد مباراة منتخب فرنسا ضد هولندا في تصفيات أوروبا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فرنسا ضد هولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك على ملعب يوهان كرويف أرينا.

وتقام صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته الثانية بتفصيات أوروبا برصيد 15 نقطة، بالفوز في 5 مباريات، بينما يتواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد هولندا في تصفيات أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، كما سيتم بث مباراة فرنسا ضد هولندا عبر قناة beIN Sports 1HD.