نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع رؤساء الأندية الشعبية لحل الأزمة المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اجتمع مساء الإثنين، رؤساء أندية الإسماعيلي والمصري وبلدية المحلة، وانضم إليهم رئيس الاتحاد السكندري تليفونيًا، نظرا لتواجده في دولة قطر، رئيسًا لبعثة فريق كرة السلة بناديه.

جاء الاجتماع لوضع مجموعة من الحلول للتصدي للأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الأندية الشعبية والجماهيرية.

وعلم "الفجر"، من مصادره أن نتائج الاجتماع جاءت كالآتي

1. تعيين حكام دوليين لتحكيم المباريات الخاصة بهم

2. تحصيل باقي مستحقاتهم لدى الشركة الراعية وتذكرتي لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه تلك الأندية

3. الحصول على عائد أكبر من بث المباريات لا يقارن بأندية الشركات

4. إقامة المباريات الخاصة بهم على ملاعبهم بالأخص ناديي المصري والإسماعيلي لتقليل التكلفة الخاصة بإقامة المباريات على ملاعب خارج المدن الخاص بهم ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

5. جدولة ميديونات تلك الأندية الخاصة بقيد اللاعبين لدى اتحاد الكرة