"بعد مهاجمته في جنوب إفريقيا".. أزمة جديدة تضرب بيرسي تاو وهذا موقف الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

يعيش الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم النادي الأهلي، فترة تألق واضحة داخل صفوف القلعة الحمراء في الفترة الماضية، بعد أن أصبح أحد الركائز الهجومية الأساسية في تشكيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

- تفاصيل أزمة بيرسي تاو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن بيرسي تاو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قام بإبلاغ مدرب منتخب جنوب إفريقيا هوجو بروس، بشأن غيابه عن معسكر بلاده المقبل بسبب ظروف شخصية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بروس لم يقف أمام رغبة اللاعب ووافق على طلبه، ولكنه في المؤتمر الصحفي أكد أنه غير سعيد بغياب اللاعب، وشن هجوما عليه، خاصة بعد مباراة الأمس لم استمتع به واندهشت موقفه خاصةً أنه ظهر مع الأهلي بشكل سعيد في احتفاله بأهدافه".

وأختتم أمير هشام: "الأهلي لم يكن يعلم تمامًا باعتذار تاو لبلاده، واللاعب رفض إبلاغ النادي خاصةً أنه لم يكن يحصل على موافقة ورغبته في الحصول على إجازة على أن يعود مع أول مران".