نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا ضد إسكتلندا.. الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة إسبانيا واسكتلندا وذلك ضمن تصفيات يورو ٢٠٢٤.



موقف إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو ٢٠٢



يحتل منتخب اسبانيا بقيادة لويس دى لافوينتى المركز الثاني برصيد ٩ نقاط في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 بينما تحتل إسكتلندا صدارة المجموعة برصيد ١٥ نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- استكلند 15 نقطة

2- اسبانيا 9 نقاط

3- النرويج 7 نقاط

4- جورجيا 4 نقاط

5- قبرص صفر نقاط.



موعد مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو ٢٠٢٤



من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا واسكتلندا يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ على لا كارتوخا في إشبيلية في إسبانيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.