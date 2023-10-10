نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستهدف تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى النادي الأهلي لتجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن قضية اعتذارات اللاعبين الدوليين عن التواجد في معسكرات منتخبات بلادهم مستمرة بسبب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي يضع توقيتات المباريات في بطولة الأندية بشكل لا يناسب معظم الفرق.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "بيرسي تاو اعتذر عن التواجد في معسكر منتخب جنوب إفريقيا، وهوجو بروس مدرب المنتخب كان في حالة استياء من قرار اللاعب، خصوصا بعدما شاهد تاو وهو يشارك مع الفريق في الدوري المصري".

وأضاف: "الأهلي بدأ يسعى لتجديد عقد محمد عبدالمنعم خوفا من الاغراءات الخارجية، وتم تقديم عرض للاعب بالتجديد مقابل 15 مليون في الموسم، بالإضافة لعقود اعلانية آخرى".

وواصل: "الأهلي رصد مكافآت مالية خاصة للاعبيه من أجل بطولة الدوري الإفريقي والتي تبدأ بلقاء سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري"..