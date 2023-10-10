نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يغلق ملف تجديد عقد أحمد فتوح أمام أعين الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعاشقي نادي الزمالك في الفترة الحالية، حسم أحد أهم الملفات والخاص بتجديد عقد نجم الفريق أحمد فتوح، الظهير الأيسر للقلعة البيضاء ومنتخب مصر، في ظل بعض العروض التي تقترب من اللاعب، قبل انتقالات يناير القادمة.

- تطورات ملف تجديد عقد فتوح



وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن لجنة الزمالك الحالية، قررت إغلاق ملف تجديد أحمد فتوح لاعب الفريق، وتسليم تفاصيل طلباته إلى المجلس المقبل".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللجنة الحالية قامت بالموافقة على طلبات اللاعب وصعوده ضمن الفئة الأولى وفقا لسياسة النادي ولكن اللاعب طلب منحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه".

وأردف أمير هشام: "فتوح أصر على طلبه بالحصول على منحة التعاقد للتوقيع لمدة ثلاثة مواسم، ويوجد مطالبة من رجال الأعمال على رأسهم ممدوح عباس، والمرشحين على انتخابات النادي، لديهم استعداد في المساعدة بملف تجديد اللاعب".

واختتم: " يوجد بعض رجال الأعمال، الذين لديهم رغبة في التدخل لإنهاء الأزمة والوصول لاتفاق مع اللاعب، على أن يتم تخفيض مطالبه المادية، بحيث أن يكون عقده أقل من زيزو والمحاولات لا تزال مستمرة".