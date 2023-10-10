نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن صاحب الأرقام الإيجابية في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طفرة كبيرة يقودها المدرب تشابي ألونسو والذي يتولى قيادة نادي باير ليفركوزن صاحب الصدارة في البوندسليغا.

ليفركوزن استطاع كسر الصراع بين الثنائي المتنافس على اللقب الموسم الماضي " بايرين ميونخ - بورسيا درتموند " ليقتنص الصدارة ومعها العديد من الأرقام القياسية.



صدارة الدوري الألماني تواجدت في حوزة ألونسو دون هزيمة، إضافة إلى غزارة تهديفية بلغت 37 هدف خلال 10 مباريات فقط.



المدرب الذي تولى المسؤلية العام الماضي وتحديدا في أكتوبر استطاع انتشال النادي من دوامة النتائج المتراجعة لينهي الدوري في المركز السادس إلا أن الان على الصدارة برصيد 18 نقطة



ورشح تشابي للتواجد في صفوف ريال مدريد خلفا لأنشلوتي الراحل في العام القادم إلا النادي قد مدد عقد مدربه حتى يونيو عام 2026.

ويبقى السؤال هل تكتمل الأرقام القياسية بالتتويج مع نهاية الموسم أم لباقي المنافسين رأي اخر ؟