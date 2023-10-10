انت الأن تتابع خبر موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية في الإمارات.. موقف إمام عاشور من اللقاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيوتريا، لمواجهة منتخب زامبيا في لقاء ودي سيقام في إطار معسكر المنتخب المصري بدولة الإمارات.وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، قد وصلت لمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، لخوض معسكر تدريبي، استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر باستاد هزاع بن زايد، وذلك خلال فترة التوقف الدولي للمنتخبات بشهر أكتوبر الجاري.

بعثة منتخب مصر، يترأسها عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية في الإمارات

المباراة بين الفراعنة والرصاصات النحاسية ستقام يوم الخميس الموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري.

توقيت مباراة مصر وزامبيا الودية في الإمارات

اللقاء سينطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «هزاع بن زايد» في دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية

المباراة منقولة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية المباراة بشكل حصري، ويمكن أن تنقل قنوات أون تايم سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر لأنها ودية.

قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر في الإمارات

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – محمد حمدي – أحمد فتوح – علي جبر – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أحمد سامي.

خط الوسط: طارق حامد – مروان عطية – أحمد سيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمد النني – محمود حماده – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – حسين الشحات – مصطفى محمد – مروان حمدي.

موقف إمام عاشور من مباراة منتخب مصر وزامبيا

إمام عاشور نجم الأهلي لن يشارك في مباراة الفراعة المقبلة أمام منتخب زامبيا الودية، بعد إصابته في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري أمام الإسماعيلي وخروجه من معسكر المنتهب وضم أحمد نبيل “كوكا” نجم الأهلي بدلاً منه.