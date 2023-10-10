نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأحمر يكسب".. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية مجموعته في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 - 2024، التي أقيمت اليوم الجمعة، عن وقوع النادي الاهلي في مجموعة متوازنة.

وتواجد النادي الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ويتفوق النادي الأهلي على منافسيه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي بعدما جاء تاريخ مواجهاتهم كالآتي:

شباب بلوزداد الجزائري

التقى الاهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وفاز ذهابًا 1-0، وكرر انتصاره في الإياب بنفس النتيجة.

وتقابل النادي الأهلي، مع الأندية الجزائرية في 24 مباراة وفاز في 11 وتعادل في 7 وخسر 6 في جميع المواجهات الإفريقية.

يانج أفريكانز التنزاني

جمعت 10 مباريات النادي الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني عبر تاريخه، فاز المارد الأحمر في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة.

والتقى الاهلي مع الأندية التنزانية في 20 مباراة سابقة قبل الصدام مع يانج أفريكانز هذا الموسم، فاز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات.

ميدياما الغاني

التقى الأهلي مع أندية غينيا في 16 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 5 في المسابقات الإفريقية، وسيكون هذا اللقاء الأول بينه وفريق ميدياما.