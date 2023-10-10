نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما تشكيل إسكتلندا المتوقع ضد إسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة العالمية مباراة إسبانيا واسكتلندا وذلك ضمن منافسات تصفيات يورو ٢٠٢٤.



موقف إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو ٢٠٢٤



يحتل منتخب اسبانيا بقيادة لويس دى لافوينتى المركز الثاني برصيد ٩ نقاط في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 بينما تحتل إسكتلندا صدارة المجموعة برصيد ١٥ نقطة.



ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

1- استكلند 15 نقطة

2- اسبانيا 9 نقاط

3- النرويج 7 نقاط

4- جورجيا 4 نقاط

5- قبرص صفر نقاط



موعد مباراة إسبانيا واسكتلندا في تصفيات يورو ٢٠٢٤



من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا واسكتلندا يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ على لا كارتوخا في إشبيلية في إسبانيا وذلك ضمن منافسات يورو ٢٠٢٤.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويستعرض الفجر الرياضي تشكيلة إسبانيا المتوقعة لمواجهة إسكتلندا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بيدرو بورو، جارسيا، إينيجو مارتينيز، جايا.

خط الوسط: رودري، سيبايوس، ميرينو.

خط الهجوم: بينو، جوزيلو، أويارزابال



تشكيل إسكتلندا المتوقع لمواجهة إسبانيا في تصفيات يورو 2024



حراسة المرمى: جانن.

خط الدفاع: تيرني، هانلي، بورتيوس.

خط الوسط: روبرتسون، جي ماكجين، ماكجريجور، مكتوميناي، هيسكي.

خط الهجوم: كريستي، ديكس.