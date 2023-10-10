3 قنابل موقوتة في الأهلي..  الأول سيرحل! ماذا سيفعل مارسيل كولر؟

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أحمد جودة - القاهرة - مستوى بعض اللاعبين يشكل "صداع" في رأس السويسري

يعيش السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة توهج مع المارد الأحمر بسبب عدد البطولات والأرقام المحققة.

ورغم هذه الحالة التي يعيشها المدرب السويسري، إلا أنه يواجه أكثر من قنبلة موقوتة داخل غرفة ملابس القلعة الحمراء.

ويستعرض "الفجر الرياضي" 3 قنابل موقوتة في الأهلي، يحاول كولر إبطال مفعولها وتوجيها نحو الطريق المطلوب.

1.أفشة

يفكر محمد مجدي "أفشة" في الرحيل من الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد استبعاد كولر له من التشكيل الأساسي في مباريات عديدة.

ويحاول أفشة الحصول على بعض العروض الخليجية عن طريق وكيل أعماله، ليخرج من الأهلي على سبيل الإعارة ثم يعود مجددًا للمارد الأحمر.

2.مروان عطية

لاعب وسط الأهلي المتألق بشدة بعد انتقاله للفريق الأحمر، ولكن هذه الإنطلاقة انطفأت فجأة وتراجع مستوى اللاعب، مما دفع كولر للتعبير عن غضبه من عطية.

واستبعد كولر لاعب الاتحاد السكندري السابق من التشكيل الأساسي، وأشرك أحمد نبيل كوكا بدلًا عنه ليتألق الأخير وينضم لقائمة منتخب مصر الأول، التي أعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

3.موديست

الصفقة التي أثارت جدلًا في الوسط الرياضي المصري، بعد ضم اللاعب في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بموافقة من السويسري كولر.

ويتعرض مهاجم بروسيا دورتموند السابق لحملة انتقادات واسعة من بعض الجماهير والمتخصصين، بسبب أدائه الباهت مع الفريق الأحمر رغم إحرازه لهدف في بداية مسيرته مع الأهلي.

ويعطي كولر مساحة واسعة لموديست في التشكيل الأساسي للفريق، حتى يصل لفورمة بدنية ملائمة لأن يكون المهاجم الأساسي للنادي الأهلي.