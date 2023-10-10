عاجل.. خطوة أخيرة تفصل ريال مدريد عن تجديد عقد "الحاوي"

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اقتربت من تجديد عقد واحد من أبرز نجومها خلال الفترة القادمة.

خطوة أخيرة تفصل ريال مدريد عن تجديد عقد فينيسيوس جونيور

وقال الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن إدارة الريال إنتهت تمامًا من الصيغة الخاصة بتجديد عقد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي X أن الريال يخطط لجدولة الحفل الرسمي الذي سيقام لتجديد عقد فيني عقب تعافي فينيسيوس جونيور من فيروس كورونا.

وأكمل:" كان من المُقرر أن يقام الحفل الاسبوع المقبل ولكنه سيحدث في الأيام القادمة مع وجود شرط جزائي بقيمة 1 مليار يورو حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الكروي 2023-2024".