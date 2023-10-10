نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة للأهلي.. قرار عاجل من اتحاد جدة بشأن أحمد حجازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب إدارة النادي الأهلي المصري، قرار نادي اتحاد جدة السعودي بشأن أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر بعد إصابته بالرباط الصليبي واقتراب رحيله.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، ذكرت إن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق ‎يجهز البرتغالي جوتا فيليبي، والمصري أحمد حجازي، من أجل الاستعانة بخدماتهما في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل.

وأضافت أن الجميع في ‎الاتحاد السعودي يراقب برنامج التأهيل الخاص بأحمد حجازي، الذي بات قريبًا من العودة.

كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أبدى إعجابه بالمدافع الدولي خاصة أنه يرغب في تدعيم خط الدفاع الأحمر في فترة الانتقالات المقبلة.

اتحاد جدة أبدى رغبة سابقة في الاستغناء عن حجازي مجانًا

وتحدثت تقارير إعلامية عن رغبة مسؤولي الأهلي في ضم أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي ومنتخب مصر.

وأبدى اتحاد جدة استعداده للتنازل عن خدمات أحمد حجازي دون مقابل، ولكن بشرط ان يتنازل حجازي عن باقي مستحقاته لدى الفريق،

ويتمسك حجازي بالحصول على باقي مستحقاقه من نادي الاتحاد السعودي، حتى يفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وتعرض حجازي لإصابة قوية في الرباط الصليبي أبعدته عن الصورة في الفريق السعودي، بعدما كان نجم الشباك في خط الدفاع، ولكن اقترابه من الشفاء والعودة للمشاركة في التدريبات والمباريات بات أمر رحيله صعب.