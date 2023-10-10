نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل أزمة إيقاف القيد فى يناير.. 7 صفقات نارية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعشاق الزمالك مصير صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لا سيما بعد إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية شيكابالا.

صفقات الزمالك المحتملة

وتنقعد الجمعية العمومية بنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفًا لمجلس مرتضى منصور المستقيل.

ويسعى عدد من رموز نادي الزمالك ومسؤوليه السابقين لحل أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة تمهيدًا لرفع الحجز على قيد صفقات الفريق الأبيض.

ويخطط مسؤولو الزمالك للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

ويدرس الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الحالي لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى زميله ناصر ماهر الذي كان قريبا من الانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

وعلم موقع "الفجر الرياضي" أن هناك عدد من الأسماء المميزة المرشحة لنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل من بينهم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.

ودخل مابولولو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري دائرة اهتمامات الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل بالإضافة إلى محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش.

ويسعى مسؤولو الزمالك للحصول على خدمات محمد حمدي لاعب إنبي لتدعيم مركز الظهير الأيسر تحسبا لفشل مفاوضات تمديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء، بالإضافة إلى إمكانية استعادة خدمات طارق حامد لاعب ضمك السعودي.

