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أحمد جودة - القاهرة -



حذر الإعلامي أحمد شوبير مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام من أزمات تخص المنتخب الوطني الأولمبي الذي يقوده المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي الذي يستعد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شوبير يحذر اتحاد الكرة من أزمة قوية فى المنتخب الأولمبي قبل باريس 2024

وتحدث شوبير عن المنتخب الأولمبي الذي رحل عنه المدرب العام وائل رياض لتدريب منتخب 2005 مع رفض البرازيلي وجود أى مدرب فى جهازه.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “منتخب مصر فاجئ الجميع بالمستوى الجيد في بطولة أمم إفريقيا الماضية والتأهل لأولمبياد باريس، ونال احترام الجميع رغم خسارة المباراة النهائية أمام المغرب 2-1".

وأضاف: “منذ أن عاد منتخب مصر من المغرب وأن حاسس بحاجة مش مظبوطة شغالة حواليه، أول حاجة هي تعيين وائل رياض مدربا لمنتخب مصر تحت 2005، ومع رحيل وائل رياض رفض ميكالي تعيين بديل له، هل ده صح ولا غلط! وهل كان الأفضل تحضير بديل قبل رحيل وائل رياض، لأننا داخلين على المرحلة الأصعب وهي أولمبياد باريس”.

وتابع:" خلوا بالكم، التفاصيل الصغيرة اهتم بها جدا، أيضا لاعبي المنتخب الأولمبي بعد العودة من أمم إفريقيا، جزء منهم لا يشارك وجزء آخر ليس في قمة مستواه، لكن هناك استثناء مثل أحمد نبيل “كوكا”، باقي اللاعبين فين! المستوى أعلى هذه المرة، ولما لا نفوز بميدالية، حدثت من قبل مع نيجيريا والكاميرون".

