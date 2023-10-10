نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. لبيب يفاجئ جماهير الزمالك وكولر يتخذ قرارًا ناريًا تجاه موديست وشوبير يحذر من أزمة طاحنة للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

نشرة منتصف اليوم

وتاتي نشرة منتصف اليوم وفق ما يلي:-

حسين لبيب: نعرف كل شئ عن الزمالك.. ونتطلع لإحداث نهضة فى جميع المجالات

أكد حسين لبيب المرشح لانتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس في القائمة الموحدة، أنه سبق له وتولى رئاسة اللجنة المكلفة بإدارة النادي ويعلم مشاكل القلعة البيضاء.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للقائمة أنه كان في حاجة لكتيبة من الكوماندوز لمساعدته في إعادة النادي لمكانته المعهودة في الفترة المقبلة.

وتابع قائلا:" رصدنا مشاكل الزمالك في الفترة الماضية، على المستوى الرياضي والاجتماعي لوضع حلول لكافة المشاكل".

وشدد على أنه سيتم إنشاء لجنة استثمار والتمويل وسيتولى رئاستها محمد الإتربي، وسيختار هو أعضاء لجنته، في حين سيتولى هاني شكري وأحمد خالد حسانين ملف التسويق.

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قرار ناري من كولر تجاه موديست

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي اتخاذ قرار ناري تجاه اللاعب الفرنسي انتوني موديست نجم القلعة الحمراء الذي تم التوقيع معه بنهاية الميركاتو الصيفي المنصرم.

وقالت بعض المصادر المقربة من الجهاز الفني للنادي الأهلي أن كولر سيستغل فترة التوقف الدولي خلال شهر اكتوبر من أجل وضع البرنامج التدريبي لموديست بعد أن شهدت مشاركته في المباريات عدم الوصول للفورمة البدنية المطلوبة وحاجته لرفع لياقته البدنية الفترة القادمة

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شوبير يحذر اتحاد الكرة من أزمة قوية فى المنتخب الأولمبي قبل باريس 2024

حذر الإعلامي أحمد شوبير مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام من أزمات تخص المنتخب الوطني الأولمبي الذي يقوده المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي الذي يستعد للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتحدث شوبير عن المنتخب الأولمبي الذي رحل عنه المدرب العام وائل رياض لتدريب منتخب 2005 مع رفض البرازيلي وجود أى مدرب فى جهازه.