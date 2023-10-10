نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقدت عائلتي ورأيت الموت.. لاعب ليفربول السابق يكشف كواليس مرعبة لهجوم "طوفان الأقصى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تشهد الساعات الماضية، ردود عنيفة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه المدنين العزل داخل قطاع غزة، ردا على الهجمات التي شنتها كتائب المقاومة الفلسطينية ضد أفراد الاحتلال.

وشهدت هجمات "طوفان الأقصى" التي خططت لها المقاومة الفلسطينية، للانتقام من قوات الاحتلال ردا على التجاوزات الأخيرة وتدنيس المسجد الأقصى، صدى واسع بين العالم أجمع.

- بن عيون يتحدث عن طوفان الأقصى

وروى يوسي بن عيون، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، كواليس خاصة بعد أن عاش لحظات حية من الهجوم، في ظل إقامته داخل مستوطنة (كيبوتس بيري)، في قطاع غزة.

حيث أكد في تصريحات له:" أنه قام بفقدان صهره شارون شابو في العملية الأخيرة، بجانب تأكيده أنه لا يصدق ما عاش به الأيام الماضية، وسط تقبل الأمر بفقدان جميع عائلته، بعد العمليات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.

وتقوم قوات الاحتلال الغاشمة في الوقت الحالي، بشن هجمات انتقامية على قطاع غزة، للرد على ما سمي بطوفان الأقصى، الذي أصاب تل أبيب برعب وشلل تام.