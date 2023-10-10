نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عدم الانضمام لمنتخب بلاده.. قرار هام من كولر بشأن بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرار تجاه الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق، عقب اعتذاره عن الانضمام لمنتخب بلاده بالمعسكر الحالي.

وكان تاو تقدم باعتذار إلى هوجو بروس المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي، عن التواجد في المعسكر الذي يشهد مواجهة ايسواتيني وساحل العاج وديًا، لأسباب شخصية.

وقرر مارسيل كولر، وضع برنامج تدريبي خاص للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد اعتذاره عن عدم الانضمام إلى صفوف منتخب جنوب إفريقيا خلال فترة التوقف الدولى الحالية.

وكلف المدير الفني، جهازه المعاون بإعداد برنامج تدريبي منفرد إلى تاو، لحين عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية يوم السبت المقبل بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة التوقف الدولي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، يوم 20 أكتوبر الجاري في تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي التي تقام لأول مرة.