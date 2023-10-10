فهمي عمر يهز مشاعر رموز الزمالك بكلمات مؤثرة ودموع الفرحة تغلبه

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أحمد جودة - القاهرة - هز الإعلامي المخضرم فهمي عمر مشاعر كل الحاضرين من الرموز والحكماء فى مؤتمر تقديم برنامج القائمة الموحدة ولم يستطع أن يتمالك نفسه من البكاء وعلبته دموع الفرحة بتواجد الحشد الكبير والعظيم من رموز الزمالك الجميل.

فهمي عمر يهز مشاعر رموز الزمالك بكلمات مؤثرة

وقال فهمى عمر أنه لا يصدق التواجد مع هذا الكم من رموز نادي الزمالك في المؤتمر الصحفي للقائمة الموحدة التي ستخوض انتخابات القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

وأضاف قائلا:" عاصرت أجيال كثيرة في الزمالك، وتساءل هل أرى الزمن الذي سيعود لمكانته التي كان عليها من قبل".

وطالب الجميع بأن يكون يدا واحدا وقلبا واحدا وراء هذه القائمة التي يترأسها حسين لبيب ليستعيد الزمالك زمنه الجميل، وأن يكون كل فرد عضوا فاعلا لنجاح هذه القائمة.

وتضم القائمة كل من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.

