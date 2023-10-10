نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كمال درويش يوصي الزملكاوية بالقائمة الموحدة لهذا السبب.. ويشكر لبيب على لقاء الرموز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق إنه لأول مرة بعد نحو 52 سنة تقريبا يجد أن كل رموز النادي متفقة على قائمة معينة.

وشدد في المؤتمر الصحفي للقائمة الموحدة أن القائمة متكاملة، ولأول مرة يحدث منذ فترة طويلة تأييد لقائمة متكاملة.

وأضاف الدكتور كمال درويش قائلا:" أتصور أن هذه القائمة بتضافر الجهود تستطيع تحقيق الأهداف المطلوبة وإعادة النادي للمكانة التي يستحقها".

ووجه درويش الشكر إلى قائمة حسين لبيب لأنها جمعت الرموز والحكماء.

وتضم القائمة كل من حسين لبيب على منصب الرئيس، وهشام نصر على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام المندوه على منصب أمين الصندوق وكل من، أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق وكل من رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر في العضوية تحت السن.