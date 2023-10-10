انت الأن تتابع خبر موعد مباراة اتحاد جدة القادمة .. تعرف على منافسه الجديد بعد انتهاء التوقف الدولي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 والموافق 25 ربيع الأول 1445 هجرياً من قبل الجماهير حول موعد مباراة اتحاد جدة القادمة، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.وتعرض اتحاد جدة لهزيمة جديدة في بطولة الدوري السعودي في نسخته الجديد 2023-2023، أمام الأهلي العائد مرة أخري إلي دوري روشين في ديربي جدة، ويوم الجمعة الماضية بنتيجة هدف نظيف سجل فرانك كيسيه في الدقيقة الحادية والثلاثون من عمر الشوط الأول من المباراة التي أقيمت في الدولة التاسعة من البطولة المحلية

موعد مباراة اتحاد جدة القادمة:

ويواصل لاعبو اتحاد السعودي تدريباتهم بها اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري، 25 ربيع الأول 1445 هجرياً اسعتداداً لـ”مباراة اتحاد جدة القادمة” والتي سوف يلاقي فيها التعاون وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر دور روشن السعودي، يوم الجمعة الموافق 20 من الشهر الميلادي الحالي.

موعد مباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي :

تقام مباراة اتحاد جدة والتعاون في الدوري السعودي ، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والتعاون دوري روشن السعودي:

تقوم مجموعة قنوات SSC السعودية بنقل أحداث مباراة اتحاد جدة والتعاون وبالتحديد قناة SSC1..

تردد القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة والتعاون في دوري روشن السعودي:

نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

عرب سات

التردد: 11747 / 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3