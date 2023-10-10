لندن ـ أ.ف.ب: منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) امس وكما كان متوقعا، بريطانيا وإيرلندا شرف استضافة نسخة كأس أوروبا 2028، وتركيا وإيطاليا نسخة 2032. وكان قرار اللجنة التنفيذية متوقعا كون الملف المشترك لبريطانيا وايرلندا كان وحيدا بعد انسحاب تركيا من السباق لنسخة 2028، والامر ينطبق على الملف الايطالي-التركي لعام 2032. وكان الاتحاد الاوروبي أعلن الاربعاء الماضي ان تركيا انسحبت من السباق لنسخة 2028، فبات الملف المشترك للمملكة المتحدة وايرلندا من دون منافس.

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