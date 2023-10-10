نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجعاوي يجتاز بنجاح اختبارات الحزام الأسود السابع من الاتحاد الألماني للكاراتيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاز بنجاح الخبير الدولي في رياضة الكاراتية الألماني الكابتن طارق أمين النجعاوي ابن مصر اختبارات الحزام الأسود 7 دان باحدي صالات الإتحاد الألماني للكاراتية من فريق الأختبارات المكون من 4 من أكبر الخبراء والمختبرين بالاتحاد الألماني للكاراتية منهم 2 يحملون درجة الحزام الأسود الدان التاسع و2 يحملون درجة الحزام الأسود الدان الثامن.

وكانت اللجنة العليا للاختبارات بالاتحاد الألماني للكاراتية قد اختارت للخبير المصري الدولي الكابتن طارق أمين النجعاوي اداء الكاتا Nijishiho وبعدها قام بأداء وشرح البونكاي الخاص بالكاتا، ثم قام بأداء الاساسيات kihon في 8 اتجاهات مختلفه مع شرح الصد والضرب "الدفاع والهجوم" في كل إتجاه، ثم قام بتنفيذ بعض تكنيكات الكوميتة مع شرح كيفية تدريب اللاعب في المباريات في الهجوم والخروج والرجوع للخلف والاجناب عند طريق ثلاث هجمات مختلفةً واساسية في رياضة الكاراتية وهي سنو سن، جونو سن، تاينو سن.

الجدير بالذكر أن الكابتن طارق أمين النجعاوي إبن مصر يقوم حاليا بتدريب منتخب ألمانيا للكاراتية للكبار والشباب والناشئين في المنتل ترننج ويقوم باعداهم نفسيا علي مستوي عال للمشاركة في بطولة العالم للكاراتية للكبار بالمجر.