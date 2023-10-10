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أحمد جودة - القاهرة - نائب دائرة الوراق لـ حسين لبيب: "أنا أهلاوي بس يهمني استقرار الزمالك"..أطلق نائب دائرة الوراق أسامة الاشموني، عدد من التصريحات الهامة في المؤتمر الانتخابي الذي عقد مساء الأمس، بأحد القاعات في الوراق، وأعلن الاشموني عن تأييده للقائمة الموحدة والتي يقودها الكابتن حسين لبيب، كما أعلن الاشموني عن انتمائه التام إلى النادي الأهلي وعن رغبته في مساندة الزمالك في ظل الأزمات العصيبة التي يمر بها الفريق في الوقت الراهن.

وقال أسامة الاشموني نائب دائرة الوراق عن القائمة الموحدة: "النهاردة الوراق بيشهدوا الوعود الحقيقة من القائمة الموحدة، الأهالي هيقفوا مع القايمة الموحدة، بقولها بكل فخر وأنا نائب الوراق أنا أهلاوي بس يهمني استقرار الزمالك".

نائب دائرة الوراق لـ حسين لبيب: “أنا أهلاوي بس يهمني استقرار الزمالك”



نائب دائرة الوراق يعلن تايد القائمة الموحدة ويعلق: "ناس محبة للعمل العام ومحبة لنادي الزمالك"



وتابع أسامة الاشموني حديثه في حضور أعضاء القائمة الموحدة بالكشف أندية القمة قائلًا: "مع احترامي لجميع الأندية أيا كانت أسميها بس في الاخر القمة هي أهلي وزمالك، مهما يكون في أندية في الآخر هنقول ده أهلي وزمالك".

وختم أسامة الاشموني حديثه بإعلان تأدية لأعضاء القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك 2023 قائلًا: "أنا شايف فيكم ناس محبة للعمل العام ومحبة للزمالك، وأحنا نتمني الزمالك يبقي منافس مع الأهلي ومع الأندية من جوه مصر ومن خارج مصر، انتوا أعضاء حقيقين لنادي الزمالك ولما بيقولوا بيوفوا، والوراق هيكون ليها النصرة الأولى في نجاح القائمة الموحدة".

أعضاء القائمة الموحدة والمناصب المرشحين إليها في انتخابات الزمالك 2023



ترصد لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، أسماء الأعضاء المندرجين تحت قيادة الكابتين حسين لبيب في القائمة الموحدة، والمناصب المرشحين إليها في انتخابات الزمالك 2023، والتي جاءت على النحو التالى:



-حسين لبيب "رئيس نادي الزمالك"

-هشام نصر "نائب الرئيس"

-حسام المندوة "أمين الصندوق"

-أحمد سليمان، عمرو أدهم، هاني شكري، حسين السيد، محمد طارق، هاني برزي "الاعضاء فوق السن".

-أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي، نيرة الأحمر "الاعضاء تحت السن".

نائب دائرة الوراق لـ حسين لبيب: “أنا أهلاوي بس يهمني استقرار الزمالك”



موعد انتخابات الزمالك 2023



يذكر أن أعلنت اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك برئاسة عماد البناني عن فتح باب الترشيح إلى انتخابات الزمالك في يوم 4 سبتمبر واستمر الترشيح لمدة أسبوع.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات الزمالك 2023 في يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، بحيث يبدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في تمام الساعة السابعة مساءً.