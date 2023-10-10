التربية تنظم المهرجان الرياضي المدرسي لذوي الإعاقة

تنظم وزارة التربية والتعليم ممثلة بالاتحاد العماني للرياضة المدرسية، بالتعاون مع المديرية العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، ولمدة يومين المهرجان الرياضي المدرسي لذوي الإعاقة، والذي يقام في نادي الأمل للصم، بمشاركة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وجامعة السلطان قابوس، والأولمبياد الخاص العماني.

ويستهدف المهرجان الرياضي المدرسي لذوي الإعاقة أكثر من (300) طالبا، وطالبة من طلبة مدرسة التربية الفكرية، ومدرسة الأمل للصم، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين، ليشاركوا في عدد من الفعاليات، والمسابقات الرياضية، كمسابقة البوتشي، وألعاب القوى، والتزلج، وتنس الطاولة، وكرة الجرس ( الهدف ، وكرة القدم للصالات، بحيث تم إعداد الشروط الفنية لهذه الألعاب من حيث عدد اللاعبين، وقياسات الملعب، وقوانين اللعبة، وكيفية تنفيذها، بجانب ذلك إقامة عدد من الفعاليات، والألعاب الترفيهية.

ويهدف المهرجان إلى إتاحة الفرصة للكشف عن مهارات، وكفاءات ذوي الإعاقة في مختلف الألعاب، وتعريف العاملين في مجال الرياضة عن الألعاب الجماعية، والفردية لذوي الإعاقة، وتشجيع ذوي الإعاقة على إبراز قدراتهم الرياضية، ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي المحيط به.