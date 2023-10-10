انطلاق المحطة الثالثة للمهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية بولاية أدم

كتب ـ سالم بن خليفة البوسعيدي:

يواصل الاتحاد العماني لسباقات الهجن إقامة منافسات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية 21 حيث شهد ميدان البشائر لسباقات الهجن بولاية أدم صباح أمس انطلاق المحطة الثالثة التي تضمنت 18 شوطا خصصت لفئة الحجائج مسافة 3 كم شارك فيها 564 ناقة من مختلف محافظات السلطنة، وأسفرت نتيجة الشوط الأول عن حصول دمعة لصقر بن سليم بن سالم الجنيبي على المركز الأول، وفاز بالشوط الثاني شواهين لزايد بن سليمان محمد القنوبي، أما الشوط الثالث ففاز به الفاتن لفيصل بن علي بن حمد الجحافي، بينما فاز بالشوط الرابع مذيار لياسر بن سالم بن شامس العامري وفاز بالشوط الخامس علاج لخليفة بن محيميد بن محمد البلوشي وذهب الشوط السادس هداد لمبخوت بن مسلم بن احمد ثوعار ونال الشوط السابع طيارة لمكتوم بن سالم بن سعد ثوعار وحصل انذار لمحمود بن مسلم بن سالم الجنيبي على الشوط الثامن وذهب الشوط التاسع للصيرمي لمحمود بن مسلم بن سالم الجنيبي وفاز بالشوط العاشر هوايل لبدر بن علي بن سعيد الدرعي بينما فاز بالشوط الحادي عشر صبر لمحمد بن سعيد بن سلطان الجحافي وفي الشوط الثاني عشر حصل هجام لفاضل بن عبدالله بن سعيد الجحافي على المركز الأول وفي الشوط الثالث عشر حصلت مرضية لصقر بن سعيد بن ناصر الجنيبي على المركز الأول وفي الشوط الرابع عشر حصلت الظبي لسعد بن بخيت بن سعد المهري على المركز الأول، بينما في الشوط الخامس عشر حصلت مشاكل لناصر بن مسلم بن سليم الدرعي على المركز الأول ونال الشوط السادس عشر طموح لسليم بن عبيد بن سلطان الدرعي المركز الأول وفي الشوط السابع عشر حصلت أمسية ناصر بن راشد الحرسوسي على المركز الأول وفي الشوط الثامن عشر حصل جلمود لسالم بن عبدالله بن دغيميل الدرعي على المركز الأول.