الجمعة القادم .. انطلاق مسابقات الدوري العام وبطولة الناشئين لكرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تنطلق يوم الجمعة القادم على الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر مباريات دوري عام سلطنة عمان وبطولة الناشئين لكرة السلة للموسم الرياضي 2023/‏‏‏ 2024م، وذلك بعد اعتماد الاتحاد العماني لكرة السلة ممثلا في لجنة المسابقات جدول المباريات الذي يبدأ يوم الجمعة 13 من أكتوبر الجاري، حيث يشارك في الدوري العام 7 أندية هي (السيب وأهلي سداب ونادي عمان ونزوى والبشائر وصلالة وظفار) كما يشارك في دوري الناشئين 5 أندية هي (السيب ونزوى وأهلي سداب وقريات وصلالة).

وتدشن مباريات الجولة الأولى للدوري العام يوم الجمعة بإقامة مباراتين حيث يواجه في المباراة الأولى عند الساعة السادسة مساء نادي ظفار مع نادي عمان، ويلتقي في المباراة الثانية في الثامنة مساء البشائر مع نزوى في دربي محافظة الداخلية، وتستكمل يوم الاحد 15 أكتوبر الجولة الأولى بلقاء يجمع أهلي سداب مع ظفار في الساعة السادسة مساء، يوم الثلاثاء تقام في الساعة السادسة مساء مباراة تجمع نادي السيب مع نادي عمان، حيث تجرى مباريات الدوري العام بنظام الدوري من دورين ثم تصعد الفرق من الأول إلى الثالث تلعب بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز الاول والثاني والثالث. كما تنطلق مباريات الدور الأول من منافسات بطولة الناشئين للموسم الجديد يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري عند الساعة الرابعة مساء بمباراة تجمع نادي أهلي سداب مع نادي صلالة، وتقام يوم السبت 14 أكتوبر مباراة عند الساعة الثانية ظهرا تجمع نادي صلالة مع نادي السيب بصالة الأخير، وتقام يوم الجمعة 20 أكتوبر مباراة عند الساعة الخامسة تجمع نادي نزوى مع نادي قريات، حيث تقام مباريات الدوري العام بنظام الدوري من دورين ويتأهل للدور النهائي الأربع الفرق الأولى ويلعب بعدها بنظام المقص الأول مع الرابع والثاني مع الثالث والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية.