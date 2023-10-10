نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: "نسعى لإعادة الزمالك إلى الأمجاد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسام المندوه: "فرع الزمالك في ميت عقبة ضاق علينا وعايزين نرجع البطولات"

حسام المندوه: "نسعى لإعادة الزمالك إلى الأمجاد"..عقد مساء أمس الاثنين، ندوة لأعضاء القائمة الموحدة لانتخابات نادي الزمالك، في أحد القاعات بمنطقة الوراق، وحضر لفيف من الشخصيات الهامة من القيادات وعائلات الوراق، وحضر هذه الندوة أعضاء القائمة المرشحين لخوض انتخابات الزمالك 2023.

وأوضح أعضاء القائمة الموحدة والتي يترائسها الكابتن حسين لبيب، أهدافهم لكي يسموا بنادي الزمالك مجددًا، وذلك من أجل عودة الفارس الأبيض إلى مساره الصحيح في حصد العديد من البطولات على المستوى المحلى والإفريقي.

تصريحات حسام المندوه قبل انتخابات الزمالك 2023

وتحدث حسام المندوه المرشح لعضوية أمين الصندوق في انتخابات الزمالك 2023 عن وضع الفريق في الوقت الراهن، وذلك بعد تعثر الفريق بشكل واضح على المستوى المحلى والإفريقي، وقال: "بيقولوا لازم ننقذ نادي الزمالك، هو نادي الزمالك محتاج حد ينقذه، هو نادي الزمالك في مشاكل، هو نادي محتاج مجموعة تسيب اللي وراها واللي قدمها وتدي متخدش، وتركز وتفكر وتبدع وتستثمر عشان تجيب فلوس لنادي الزمالك".

حسام المندوه: "نسعى لإعادة الزمالك إلى الأمجاد"

وتابع حسام المندوه حديثه عن فريق الزمالك، مؤكد رغبة القائمة في جلب لاعبين جدد: " عشان نرجع البطولات اللي كلنا عايزنها، عشان نجيب لاعبين بعد ما اللاعبين سابونا ومشيوا، عشان نصلح اليد والباسكت والسباحة وكل الالعاب، عشان نبني لينا فرع في ستة أكتوبر بعد ما الفرع في ميت عقبة ضاق علينا".

أعضاء القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك 2023 والمناصب المرشحين إليها

ترصد لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أسماء الأعضاء في القائمة الموحدة والمناصب المرشحين إليها في انتخابات الزمالك 2023.



-حسين لبيب "رئيس مجلس إدارة الزمالك"

-هشام نصر "نائب الرئيس"

-حسام المندوه "أمين الصندوق"

-أحمد سليمان، عمرو أدهم، هاني شكري، حسين السيد، محمد طارق، هاني برزي "الاعضاء فوق السن".

-أحمد خالد حسنين، رامي نصوحي، نيرة الأحمر "الاعضاء تحت السن".

موعد انتخابات الزمالك 2023



يذكر أن أعلنت اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك برئاسة عماد البناني عن فتح باب الترشيح إلى انتخابات الزمالك 2023 بداية من يوم 4 سبتمبر الماضي، واستمر الترشيح لمدة أسبوع، وتعقد الانتخابات في يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.