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أحمد جودة - القاهرة - محمد طارق: "كهربا خان الزمالك ومردش لي الجميل"

خاص لـ الفجر الرياضي..المرشح لعضوية الزمالك بالقائمة الموحدة: كهربا "خائن".. أوسوريو مستمر.. وعلاقتنا بالخطيب "جيدة "..علق محمد طارق، عضو القائمة الموحدة والمرشح للإنضمام إلى الأعضاء "بعضوية فوق السن "في انتخابات الزمالك 2023، على أزمة نجم فريق الزمالك السابق ونجم النادي الأهلي الحالى محمود كهربا في تصريحات خاصة لـ موقع "الفجر الرياضي"، كما كشف موقفه من مدرب الفريق أوسوريو في ظل تراجع أداء الفارس الأبيض في الفترة الماضية.

وحرص محمد طارق على توجيه رسالة إلى جماهير الزمالك من خلال موقع "الفجر" قائلًا: "أوجه رسالة لجمهور نادي الزمالك ان النادي اكتر حاجة محتاجها الفترة الجاية هي التكاتف والاستقرار، وأهم شئ الاستقرار حتى لو بشكل تدريجي".

خاص لـ الفجر الرياضي..المرشح لعضوية الزمالك بالقائمة الموحدة: كهربا "خائن".. أوسوريو مستمر.. وعلاقتنا بالخطيب “جيدة ”

خاص لـ الفجر الرياضي..المرشح لعضوية الزمالك بالقائمة الموحدة: كهربا "خائن".. أوسوريو مستمر.. وعلاقتنا بالخطيب “جيدة ”

وعلق محمد طارق على غياب الزمالك عن البطولة الإفريقية قائلًا: "بوعد جمهور الزمالك اننا هنعمل كل مافي وسعنا عشان نرجع الزمالك لمكانته الطبيعية في القارة الإفريقية عشان الزمالك إسم كبير، وزمان بطولة إفريقيا كانت بطولة شارسة جدآ، بس لو الزمالك وصل للاستقرار هنقدر نحقق البطولة ونشوف نادي الزمالك في المقدمة على طول".

خاص لـ الفجر الرياضي..المرشح لعضوية الزمالك بالقائمة الموحدة: كهربا "خائن".. أوسوريو مستمر.. وعلاقتنا بالخطيب “جيدة ”



خاص لـ "الفجر الرياضي"..عضو القائمة الموحدة يعلق على أزمة كهربا ويؤكد عدم التهاون معاها ويصفه بـ "الخائن"

وحرص محمد طارق على توضيح موقفه من لاعب الزمالك السابق ونجم النادي الأهلي الحالى محمود كهربا قائلًا: "موضوع كهربا واضح، ومحدش يقدر يتهاون معا، لأنه خان نادي الزمالك في وقت حاسم في نهاية موسم الدوري، وده مكنش شكل إنه يرد بي الجميل لنادي الزمالك، الزمالك ساهم في وجود كهربا في منتخب مصر وأنه يطلع اعارات ويحقق القاب، وده مكنش الشكل اللائق أنه يمشي بي من نادي الزمالك".

وكشف محمد طارق عن موقف القائمة الموحدة من إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك بعد التراجع الكارثي الذي شهده الفريق في الفترة الماضية قائلًا "مش من حقنا النهاردة نتكلم في إقالة المدرب أوسوريو من تدريب الزمالك، ومافيش تفكير في إقالته، لأنه كان لي طلبات ولما الطلبات بتاعته تتوفر نقد نحكم علي، لأنه كان طالب الكثير من الصفقات"

عضو القائمة الموحدة يوضح سبب تراجع أداء الزمالك

وأوضح محمد طارق سبب تراجع أداء الزمالك في الفترة الماضية مؤكدا أن هذا الأمر يرجع إلى عدم الاستقرار الداخلي الفريق: "مسئولية تراجع أداء الزمالك في الفترة الماضية ترجع إلى عدم وجود استقرار، والزمالك طول عمره قادر علي المنافسة على الألقاب في أي بطولة بيدخلها".

أما بشأن خلاف الإدارة السابقة لنادي الزمالك مع محمود الخطيب، علق محمد طارق على هذا الأمر قائلًا: "لو رجعنا لفترة حكم حسين لبيب، مكنش في نزاع بين أداة الزمالك والأهلي".