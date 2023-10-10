الرياضة

يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق الزهور بنتيجة 37-26 وذلك في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين والتي أقيمت علي صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين

انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 19-10.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة فريق العبور المقرر لها يوم الجمعة المقبل وذلك في إطار الجولة التاسعة من دوري المحترفين  والتي ستقام علي صالة المؤسسة العمالية بشبرا.

ويقود يد الزمالك: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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