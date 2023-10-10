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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي فريق الزهور بنتيجة 37-26 وذلك في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين والتي أقيمت علي صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

يد الزمالك يهزم الزهور في دوري المحترفين

انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 19-10.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة فريق العبور المقرر لها يوم الجمعة المقبل وذلك في إطار الجولة التاسعة من دوري المحترفين والتي ستقام علي صالة المؤسسة العمالية بشبرا.

ويقود يد الزمالك: أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.