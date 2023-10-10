نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل انتقاله للأهلي.. مفاجأة في صفقة إمام عاشور داخل الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي خالد علي، أن نادي الزمالك لم يقدم عرضا لإمام عاشور قبل انتقاله إلى النادي الأهلي قادما من نادي ميتلاند الدنماركي.

وقال خالد علي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور، إن إمام عاشور لم يكن أمامه سوى عرضين من الأهلي وبيراميدز، ولكنه اختار اللعب للنادي الأهلي.

شماتة جماهير الزمالك غير مقبولة

وشدد الناقد الرياضي على أن شماتة بعض جماهير الزمالك في إصابة اللاعب أمر غير مقبول، والرياضة لا تصل إلى هذا الحد، لأن الإصابة الطويلة لأي لاعب تضره وقد تضر منتخب مصر أيضا.

وأشار خالد علي إلى أن الجمهور من حقه تمني فشل لاعب وجلوسه المستمر على دكة البدلاء، ولكن الشماتة في الابتلاء أمر مرفوض تماما، ولا يجوز أن ينتشر ويصبح منطق بين الجماهير.

إمام عاشور يتعرض لإصابة قوية

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، حقن إمام عاشور لاعب الفريق، بعد تعرضه للإصابة أمام الإسماعيلي بالدوري المصري.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بقصبة الساق خلال لقاء الإسماعيلي ما تسبب في تورمها، حيث خضع للأشعة والتي أثبتت عدم وجود أي خطورة وأنها كدمة قوية فقط.

وجاء قرار الجهاز الطبي رغم عدم خطورة الإصابة، من تخليصه من تورم القدم، حيث يحتاج اللاعب لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام للعودة من جديد إلى المباريات.