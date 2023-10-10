نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتفقد ملاعب كأس العالم للأندية بالسعودية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلي عبر تويتر، أن خالد بيبو، مدير الكرة، رفقة وفد «فيفا» بالسعودية يتفقد ملاعب مباريات كأس العالم ‏للأندية وملاعب التدريب، وبصحبته الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري.

موعد إنطلاق كأس العالم للأندية

وتنطلق فاعليات منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 22 من الشهر ذاته، على الأراضي السعودية.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الفائز من لقاء "اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي"، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل في الدور الثاني للمونديال.

وفي حال فوز الأهلي، سيلاقي في دور قبل النهائي الفريق الفائز بلقب كأس الليبرتادورس، وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم الإثنين 18 من ديسمبر المقبل.

كما يتأهل الأهلي في حال فوزه على بطل كأس الليبرتادورس، مباشرة إلى مباراة النهائي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، يوم 22 من ديسمبر المقبل، ويواجه الفائز من (المتأهل من كلوب ليون ضد اوراوا الياباني) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.