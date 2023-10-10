نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي هيرنانديز يدعم القضية الفلسطينية.. شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وكتب تشافي عبر حسابه الشخصي علي موقع «تويتر»:"أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا غزة

واضاف مدرب برشلونة: "متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين".

وتأتي رسالة تشافي ضمن رسائل الدعم التي أرسلها لاعبو كرة القدم، أبرزهم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق النصر السعودي.

وكانت المقاومة الفلسطينية، قد أطلقت صباح السبت المنقضي، عملية طوفان الأقصى، قبل فأن ترد قوات الاحتلال بقصف منازل المدنيين في غزة.