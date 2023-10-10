نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان ميدياما الغاني بشأن موقف ملعبه في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ميدياما الغاني بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، بشأن موقفه من تحديد ملعب الفريق في مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر ميدياما الغاني في بيان رسمي كالآتي: النادي لم يختر ملعب بابا يارا في كوماسي، ليكون الملعب الرئيسي للفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

وأضاف: ميدياما اختار ملعب T and A في تاركوا، كخيار أول له في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي انتظار التفتيش والموافقة من الهيئة الإدارية لـ كاف.

وأكمل: ملعب بابا يارا في كوماسي وملعب كيب كوست الملعبين الوحيدين المعتمدين الذين تم اعتمادهما من كاف لمرحلة دور المجموعات في البطولات الإفريقية، وهما قيد النظر إلى جانب ملعب T and A المبني حديثًا في تاركوا.

وأختتم البيان: ملعب كيب كوست كان بمثابة الملعب الرئيسي للفريق خلال الجولة التمهيدية من البطولة، ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن المكان الدائم لمرحلة المجموعات قريبا".

مجموعة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا بوجود ميدياما الغاني في مجموعة واحدة بجانب كلا من الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بالإضافة إلى يانج أفريكانز التنزاني.

ويواجه النادي الأهلي نظيره نادي ميدياما الغاني في أولى مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، يومي 24 أو25 نوفمبر بالقاهرة، ويأتي الأهلي ضيفا على الفريق ضمن منافسات الجولة الخامسة في إحدى المباريات يومي 23 و24 فبراير 2024.