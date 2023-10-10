برشلونة يسقط بفخ التعادل أمام غرناطة
خطف برشلونة تعادلاً صعباً مع مضيفه غرناطة 2 - 2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم غرناطة بعد مرور 17 ثانية فقط عن طريق برايان زاراغوزا، والذي أضاف بدوره الهدف الثاني في الدقيقة 29.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل لامين يامال الهدف الأول لبرشلونة، فيما أدرك سيرجي روبيرتو التعادل للفريق الكاتالوني في الدقيقة 85.
ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.
على الجانب الأخر، رفع غرناطة رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).
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