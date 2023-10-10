المنتخب الأولمبي يستعد لمباراة مصر

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رياض - احمد صلاح - يستعد المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، لملاقاة نظيره المصري الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية.

وتاتي هذه المباراة في اطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وأجرى المنتخب تدريباته في القاهرة بصفوف مكتملة مع التحاق اللاعبين عمر صلاح وبكر كلبونة وقيس عباسي، إلى جانب التحاق اللاعب معتصم الجعبري الذي حل بديلا لمحمد هشام المحترف في صفوف نادي بلاطة الفلسطيني، بعد تعذر التحاقه بالمنتخب.

ويأتي المعسكر التدريبي في مصر والمباراة الودية أمام منتخب مصر الأولمبي، ضمن خطة إعداد المنتخب للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.





