نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد الاهلي يهزم الترسانة في دوري المحترفين بنتيجة 32-21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي الفوز علي فريق الترسانة بنتيجة 32 /21، في المباراة التي أقيمت بالصالة المغطاة بالنادي الأهلي في بطولة الدوري، وتعد هذه المباراة هي الأولي لفريق النادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

انتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 14-5.

ومن المقرر فأن يستأنف الفريق تدريباته غدا استعدادا لمباراة فريق الجزيرة المقرر لها يوم الجمعة المقبل وذلك في ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين.



نقدم لكم تشكيل الجهاز الفني لـ رجال اليد

- الإسباني ديفيد ديفيز مدير فني

- ياسر لبيب رئيس جهاز

- محمد ابراهيم مدرب عام

- هاني النجدي مدرب مساعد

- فينو لوسرت مدرب حراس

- عمرو يوري اخصائي اللياقة البدنية والطبية

- اداري محمد ابو زيد

- محلل فني احمد محمد السيد