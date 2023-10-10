نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: هذا المهاجم سينفجر مع الأهلي قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، رأيه في أداء الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد الهجوم عليه عقب ظهوره الأخير في مواجهة الإسماعيلي بالجولة الثالثة من بطولة دوري نايل.

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، تصريحات في تصريحات إذاعية: "مهاجم النادي الأهلي الفرنسي أنتوني موديست يملك إمكانيات رائعة ولديه خبرات سوف تساعده على النجاح مع الفريق.

مهاجم الأهلي سينفجر مع الأهلي قريبًا

وتابع ضياء: "من الصعب ان نحكم على لاعب زي موديست بعد مباراتين فقط، ولا يمكن الحكم عليه قبل 10 مباريات مع الأهلي.

وأتم مدرب منتخب مصر السابق: "بواقع خبرتي وتاريخ موديست مع الأندية اللي لعب فيها بيقول إنه هينفجر مع الأهلي في الفترة المقبلة مع كولر.