نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبوتريكة وشيكابالا الأبرز.. نجوم الكرة المصرية يدعمون "طوفان الأقصى" ومحمد صلاح يكتفي بـ "الصمت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الشارع الرياضي المصري، موجة من التعاطف مع عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد ظلم الكيان الصهيوني المحتل وطغيانه في الأيام الماضية والتي لا تزال مستمرة.

وأعلن عدد من نجوم الكرة المصريين دعمهم الكامل لـ فلسطين، ولعملية طوفان الأقصى وذلك من خلال نشر رسائل الدعم والمساندة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية.

نجوم الكرة المصرية يدعمون فلسطين

جاء في مقدمة نجوم الكرة المصرية الذين أظهروا دعم كبير لعملية "طوفان الأقصى" محمد أبوتريكة نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق وكتب عبر حسابه على منصة "أكس": "شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة".

وأضاف: "طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد ترى نصر أمة عانت الكثير اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يا رب العالمين.. صباحكم فلسطين".

أما محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي شارك متابعيه صورة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر كهربا في الصورة رفقة حسين الشحات حاملين علم فلسطين معلقًا عليها: "في القلب والدم نصرة قريبا ان شاءالله".

بينما محمود شيكابالا قائد الزمالك كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "المقاومة حق".

كما حرص النجم المصري سام مرسي، لاعب فريق إبسويتش تاون الإنجليزي، على مساندة المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب سام مرسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا تصمت أبدًا.. فلسطين حرة".

كما تضامن اللاعب أكرم توفيق نجم الأهلي مع الأوضاع الراهنة في فلسطين وغزة، وشارك فيديو خاص بفلسطين، لتشجيع الشعب ومساندتهم.

رسالة نارية من شريف إكرامي دعمًا لـ فلسطين

دعم شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز ومنتخب مصر، انتفاضة الشعب الفلسطيني الحالية في طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي ووجه رسالة نارية للعالم الذي يدافع عن إسرائيل.

وكتب إكرامي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "لا يوجد أقبح ممن يكيل بمكيالين.. ممن يسمي احتلال الأرض حق والدفاع عن الوطن إرهاب.. ممن تغاضي عن مجازر الصهاينة خلال عقود في حق العرب وينتفض الآن بعد رد فلسطين".

وتابع: "تتحدثون عن الإرهاب ومنذ ٢٠٠٨ فقط قتلت إسرائيل وجرحت ما لا يقل عن ١٥٠ ألف فلسطيني منهم ٣٣ ألف طفل".

واختتم رسالته: "طوفان الأقصي تذكير بسيط أن حلمكم لن يتحقق أمد الدهر، ما يؤخذ بالقوة لن يُسترد إلا بالقوة ولو بعد حين.. كلنا فلسطين".

أما محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي نشر صورة للمسجد الأقصى عبر حسابه على "انستجرام" مكتوب عليها: "اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين".

ونشر أحمد سيد زيزو نجم النادي الزمالك صورة علم فلسطين كـ صورة لحسابه الرسمي على موقع "انستجرام" دعمًا للانتفاضة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني.

صمت محمد صلاح يثير التساؤلات

في الوقت الذي دعم فيه عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والعربية وبعض نجوم الرياضة في العالم الانتفاضة الفلسطينية وعملية "طوفان الأقصى"، اكتفى نجمنا المصري المحترف في ليفربول محمد صلاح بالصمت.

ووجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات عنيفة لـ محمد صلاح بسبب عدم تعليقه أو دعمه للشعب الفلسطيني في انتفاضته ضد العدو الإسرائيلي، وعدم نشر ولو حتى صورة لـ علم فلسطين عبر حساباته الرسمية.

ويعد محمد صلاح من نجوم الكرة العربية ويحظى بمتابعة الملايين من جماهير كرة القدم حول العالم وكان من الواجب عليه دعم الانتفاضة الفلسطينية أمام العالم خاصة وأن هناك تعاطف من بعض الدول الأوروبية مع إسرائيل حاليًا.

موقف "صلاح" الصامت تجاه ما يحدث في فلسطين تسبب في غضب الكثيرون منه ووصفوا موقفه بـ المخزي في ظل قيام العديد من نجوم الرياضة في مختلف بلدان العالم ومنهم ليسوا عرب بدعم الانتفاضة الفلسطينية.

ويريد الجمهور المصري والعربي تفسيرًا واضحًا من نجم ليفربول عن سبب عدم مساندته ودعمه للانتفاضة الفلسطينية.



