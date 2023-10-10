الكشف عن منظمي يورو 2028 و2032

الكشف عن منظمي يورو 2028 و2032أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، عن فوز بريطانيا وإيرلندا باستضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2028.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن تركيا انسحبت من سباق الترشح لاستضافة نسخة "يورو 2028"، ليبقى الملف المشترك للمملكة المتحدة وإيرلندا المرشح الوحيد، وبالتالي تم اختياره رسميا اليوم، والأمر ذاته بالنسبة للملف المشترك لتركيا وإيطاليا لنسخة عام 2032.

وستعود المنافسة القارية إلى الأراضي البريطانية في 2028، بعد مرور 32 عاماً على استضافة إنجلترا نسخة 1996، وبعد سبع سنوات على استضافتها بعض المباريات من نسخة 2020، بينها المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" والتي خسرتها أمام إيطاليا.

وستقام مباريات "يورو" في نسخته بعد المقبلة على عشرة ملاعب، ستة منها في إنجلترا وملعب واحد في كل من إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

ويذكر أن ألمانيا ستستضيف نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وتعتبر ألمانيا وإسبانيا الأكثر فوزا بلقب البطولة بواقع ثلاث مرات، فيما كان منتخب إيطاليا آخر المتوجين باللقب.