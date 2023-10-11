الرياضة

اليوم.. 10 مباريات قويه في افتتاح دوري القسم الثاني ب

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. 10 مباريات قويه في افتتاح دوري القسم الثاني ب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم .. 10 مباريات قويه في افتتاح دوري القسم الثاني ب

تقام اليوم الاربعاء في الرابعه عصرا 10مباريات قوية بمجموعتي بحري والاسكندريه في افتتاح دوري الممتاز ب الجدبد الذي يطبق  لاول مره بمشاركه 6 مجموعات.

 

مباريات المجموعة الخامسة 

 
--على ملعب شربين يصطدم فريق بايونيرز بقيادة خالد متولي بفريق مركز شباب تلا بقيادة عبد الله الجنادى.


- على ملعب نادي اتحاد نبروه يواجه فريق اتحاد نبروه بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق  فريق المنصورة بقيادة عبد الطيف الدومانى.


– على ملعب نادي بلقاس يلتقي فريق بلقاس بقيادة بلبل بيومي مع فريق بنى عبيد بقيادة أكرم عبد المجيد.


- يستضيف نادي المالية لقاء صعب بين فريق مالية كفر الزيات بقيادة ياسر عبد الواحد فريق الصيد بالمحلة بقيادة طارق محجوب.


- على ستاد كفر الشيخ يلعب فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الناصر محمد مع فريق شباب القزازين بقيادة سامح العربى.

 

مباريات المجموعة السادسة 


1- ملعب نادي ألعاب دمنهور يصطدم فريق دمنهور بقيادة كمال فريد بفريق الاوليمبي بقيادة محمد كيتا.


2- على ملعب نادي سبورتنج يواجه فريق سبورتنج بقيادة تحمد فاروق فريق طلائع الاسطول بقيادة هشام حنفى.


3- يستضيف ستاد جامعة الإسكندرية لقاء صعب بين فريق دلفى بقيادة حمدى السيد مع فريق الهلال الضبعة بقيادة محمد عظيمة.


4- على ملعب نادي الحمام يلتقي فريق الحمام بقيادة محمد كابوريا مع فريق المجد السكندري بقيادة محمود التركي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا